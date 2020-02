Busca “Jóvenes Construyendo el Futuro” incorporar a más de 2 millones de becarios

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal emitió las Reglas de Operación del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro 2020” y que serán acatadas por las 32 entidades federativas del país.



El Programa pretende crear las condiciones de posibilidad para que al menos 2 millones 300 mil jóvenes, que hasta hoy no han sido partícipes de los procesos económicamente productivos de la sociedad mexicana, se perciban a sí mismos como copartícipes en ellos y que contribuyan a construir un nuevo México que los reconoce y los incluye.



En las Reglas de Operación del Programa se establece que las personas morales podrán recibir aprendices siempre y cuando el número solicitado por el Centro de Trabajo no exceda el número de trabajadores con los que cuente, y que haya indicado en la Plataforma Digital al momento del registro.



En el caso de ser empresas privadas, podrán recibir la cantidad máxima de 20 aprendices y en el caso de ser organizaciones de la sociedad civil, podrán recibir la cantidad máxima de cinco 5 aprendices; sujeto a la aprobación previa del Programa.



Las personas físicas podrán recibir 5 y las instituciones públicas federales podrán recibir la cantidad máxima de 50 aprendices; las instituciones públicas estatales un máximo de 20 aprendices y las instituciones públicas municipales un máximo de 10 aprendices.



Aquellas personas morales, personas físicas o instituciones públicas que quieran recibir más aprendices de los límites establecidos en las presentes Reglas de Operación estarán sujetas a autorización de la STPS.



La población objetivo del referido Programa es de jóvenes entre 18 a 29 años que no estudian y no trabajan al momento de solicitar su incorporación en el Programa y declaren estar en condiciones de participar en el mismo.



En la implementación y operación del Programa se dará prioridad a las y los jóvenes solicitantes que habiten en municipios de alta y muy alta marginación, con altos índices de violencia y a integrantes de grupos históricamente discriminados.



Asegurar la entrega de la beca de capacitación para el trabajo directamente a los/las Aprendices vinculados(as) al programa, por un monto mensual de 3 mil 600 pesos, hasta por 12 exhibiciones, a través de cuentas bancarias digitales que se abrirán para tal efecto o una tarjeta bancaria que será entregada en una sola ocasión de manera gratuita a los/las "Aprendices vinculados(as)".



Inscribirse en la Plataforma Digital por cuenta propia o con asistencia de personal autorizado por la STPS, proporcionando la información requerida en el formulario de registro.