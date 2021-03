Busca SSP mejorar actuar de policías con nuevo Código de Conducta

Ante una sociedad que evoluciona, observa, analiza y denuncia, el Código de Conducta de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), vigente desde el 23 de agosto del 2018, ya no responde a las necesidades específicas de la dependencia, por lo que no resulta eficaz en el fortalecimiento de la ética pública, la cultura de la integridad ni al combate a la corrupción, reconoció el titular de la dependencia, Hugo Gutiérrez Maldonado.



Por ello, fue necesario actualizarlo para contar con un Código de Conducta que establezca los principios que regirán la actuación de quienes participan en la noble labor, electa por vocación, como lo es el servicio público en el área de seguridad pública.



El objetivo del Código es brindar al personal de la dependencia, los valores públicos indispensables para la realización de las actividades en las que se encuentran inmersos.



De tal manera que contribuyan a dar certeza del comportamiento que deberán observar y sujetarse en su quehacer cotidiano; orientar el juicio ético en la toma de decisiones que se le presenten en el desempeño de su empleo, cargo o comisión; así como prevenir, a través de medidas y recomendaciones, los conflictos de intereses, actos de corrupción y, en general, cualquier falta administrativa, en la que pudiera participar o sea necesaria su denuncia.



El nuevo Código de Conducta, ya vigente, además de contar con la actualización de conceptos fundamentales, incluye pautas que son motivo de reforzamiento en la dependencia, con la finalidad de mejorar continuamente las actividades en las que convergen policías, mandos y directivos, brindando así la oportunidad de contar con elementos que permitan la convivencia y el consenso necesario, para laborar eficientemente a favor de las y los veracruzanos.



Así, todo el personal que labore o preste sus servicios en la SSP suscribirá y entregará impresa una Carta Compromiso en la que acepta suscribirse al Código de Conducta.



La negativa de suscripción por parte del servidor público no lo exime de las sanciones a que pudiera hacerse acreedor en caso de incumplimiento del mismo.



En la Carta Compromiso, los servidores públicos de la SSP declararán cero tolerancia a la violencia contra las mujeres; evitar y denunciar el hostigamiento sexual y/o acoso sexual; y respectar la equidad de género.



También refrendarán su compromiso con la austeridad y honestidad, por lo que actuarán con rectitud sin utilizar el empleo, cargo o comisión para obtener o pretender algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros; ni aceptarán lo que comprometa sus funciones y deberán ejercerlas con economía, eficiencia y eficacia, con austeridad y sin ostentación.



También podrán presentar de buena fe, denuncias respecto al comportamiento ético o al cumplimiento de las responsabilidades, sin tener en contra ningún tipo de represalias, castigos u hostigamiento.



En términos generales, el personal de la SSP actuará bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, economía, disciplina, profesionalismo, objetividad, transparencia, rendición de cuentas, competencia por mérito, eficacia, integridad y equidad.