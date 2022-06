Buscan a 2 ciudadanos para el Consejo Consultivo de Gobierno Abierto de SEGOB

La Secretaría de Gobierno (SEGOB) busca a dos representantes de la sociedad civil para integrarlos a su Consejo Consultivo de Gobierno Abierto, que tendrán voz y voto y sus cargos serán honoríficos.La convocatoria está abierta y dirigida a la sociedad civil, representantes del sector empresarial, académicos, personas u organizaciones no gubernamentales interesadas en temas de transparencia y gobierno abierto, para que presenten propuestas.En la Unidad de Transparencia de la SEGOB se deberán presentar las propuestas, cuyo plazo de recepción será de 15 días hábiles a partir del próximo lunes; y en un plazo no mayor a cinco 5 hábiles, después de concluido el periodo de recepción de documentos, se realizarán las entrevistas a todos los aspirantes para conocer su experiencia e intereses en la materia.De acuerdo con la convocatoria, al concluir las entrevistas a los aspirantes, el Comité de Transparencia de la Dependencia llevará a cabo el proceso de análisis para verificar que se cumplan los requisitos, con el fin de seleccionar a las dos personas más idóneas para ocupar los cargos de vocales ciudadanos.En un periodo no mayor a 15 días hábiles, se elegirá a los dos representantes de la sociedad civil para integrarse al Consejo Consultivo de Gobierno Abierto de la Secretaría de Gobierno.En el proceso de selección se buscará garantizar la equidad de género en la integración de los representantes de la sociedad civil en el Consejo Consultivo de Gobierno Abierto.En caso de no haber registro de aspirantes, el Comité de Transparencia tendrá la facultad para invitar a las personas que considere idóneas, siempre y cuando cumplan con los requisitos.Los aspirantes deber ser de nacionalidad mexicana; gozar de buena reputación y tener el interés y disposición para participar y proponer mecanismos, estrategias y políticas orientadas a mejorar la comunicación y participación entre gobierno y sociedad civil, en lo concerniente a temas relacionados con gobierno abierto, participación ciudadana, derechos humanos, transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales.No ser ni haber sido dirigente de algún partido o asociación política ni ministro de culto religioso, cuando menos cinco años antes de la designación. Ni haber sido condenado por delito doloso, lo que se acreditará con la manifestación expresa mediante carta firmada.