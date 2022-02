Buena tardeEl día de hoy martes 1° de febrero me encontré una cartera sobre la avenida Lázaro Cárdenas en la ciudad de Xalapa; no traía dinero, sólo identificaciones a nombre de Flor Jazmín Santiago González.La encontré en la parada de camiones de Dormimundo, sobre Lázaro Cárdenas.Ojalá me puedan ayudar por favor, ya que cuesta volver a sacar todos los documentos.La propietaria puede comunicarse al 2281259779.Agradezco su apoyo, saludos.