Hola buenas tardes.Quisiera que me ayuden a encontrar a la dueña de una cartera que me encontré.Estaba entre las bodegas de Plaza Museo, calle Pedro Benítez; fue hoy alrededor de las 15:50 y 16:00 horas.Es una cartera amarilla, no trae identificación sólo hay tarjetas bancarias y dinero; las tarjetas están a nombre de María Del C. Campos.Quisiera por favor que lo publicaran para encontrar a la titular de la misma; mi número de contacto es 2284044531.Muchas gracias, bonita tarde.