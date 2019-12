Buscan alternativas para que adultos mayores cobren apoyos del Gobierno Federal

Debido a que hay adultos mayores que están imposibilitados para salir a la calle o están recluidos en una institución de salud mental, se analiza cómo poder lograr que reciban el apoyo que el Gobierno Federal destina a este sector, indicó Rogelio Rodríguez García, encargado de Programas Federales en la región.



Señaló que lamentablemente hay personas que por alguna enfermedad o su misma edad ya no pueden salir a la calle, por lo que se está viendo si por medio de un familiar o un vecino de su confianza, ya que hay algunos que viven en el abandono, pueden recibir esa ayuda.



Indicó que esta sería una medida temporal en lo que desde el gobierno se determina si se puede aplicar un mecanismo para hacerles llegar de manera directa el apoyo económico.



Agregó que también se está viendo cómo entregar esa ayuda a las personas que están en el hospital de salud mental, pues hay algunos que fueron abandonados, por lo que no cuentan con un familiar que pudiera interceder por ellos, por lo que ahí se analiza si del mismo personal del nosocomio alguien pudiera acudir.



Reconoció que es una situación complicada porque sin duda se trata de gente que necesita esa ayuda para solventar algunos gastos muy necesarios.



Resaltó que actualmente, quien no acude en dos ocasiones por su apoyo es dado de baja, pero la gente no debe tener temor de perder ese recurso, ya que sólo se guarda por seguridad y se reactiva en el momento en que la persona acuda.