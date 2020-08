Buscan AMLO y Beatriz Gutiérrez ser marcas

El presidente Andrés Manuel López Obrador inició el proceso para registrar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) su nombre y las siglas de éste como marca comercial y evitar que terceros puedan lucrar con ellos.



También Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Jefe del Ejecutivo federal, inició los trámites con el mismo objetivo.



En seis expedientes, cuyas copias están en poder de El Universal, se detalla que por medio de Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del Mandatario, entre abril y julio se comenzaron los trámites, por lo que se pagaron casi 17 mil pesos por el estudio de estas solicitudes.



El 27 de abril fue abierto el expediente 2352324 para que la marca “Andrés Manuel López Obrador” pueda ser usada sólo por el Ejecutivo federal en el ámbito de la educación, en servicios de entretenimiento, así como en actividades deportivas y culturales.



En tanto que, de acuerdo con el expediente 2352331, también se busca que el nombre del Presidente pueda ser protegido para ser comercializado en publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y de trabajos de oficina.



En la búsqueda de registrar las siglas “AMLO” como marca propia, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que fue en 1995 cuando comenzó a usar estas siglas, periodo en el cual encabezó la Caravana por la Democracia, de Tabasco a la Ciudad de México, demandando la anulación de la elección estatal, puesto que el entonces militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) acusaba que hubo fraude.



Sin embargo, la marca AMLO también busca ser registrada desde 2008 por otras cuatro personas para actividades deportivas, educativas e, incluso, para ser comercializado en bebidas alcohólicas.



En este sentido, en mayo pasado Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía (SE), junto con Juan Lozano Tovar, director del IMPI, en conferencia de prensa en Palacio Nacional informaron que había personas que buscaban ser dueños de la marca “AMLO”, pero no se les otorgaba porque había una legislación en la materia que lo impedía.



“Hay gente que quiere registrar ‘AMLO’ como marca, (pero) no todo lo que queremos registrar lo podemos hacer, debido a que hay una Ley de Propiedad Industrial que el director sigue a la letra, porque hay reglas”.



La Ley de Propiedad Industrial, en su artículo 90, fracción 13, detalla que no podrán registrarse los nombres, apellidos, apelativos o seudónimos de personas que al usarse puedan crear un riesgo de asociación, inducir al error, confusión o engaño al público consumidor “salvo que se trate de dicha persona o exista consentimiento expreso de la misma o de quien tenga el derecho correspondiente.



“Asimismo, no serán registrables como marca, la imagen, la voz identificable, el retrato y las firmas de personas sin su consentimiento expreso”.



En las solicitudes, el Presidente puso como su domicilio su casa ubicada en la calle Cuitláhuac, colonia Toriello Guerra, en la Alcaldía Tlalpan, y no Palacio Nacional, donde regularmente reside el Mandatario junto con su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller y su hijo menor, Jesús Ernesto.



Beatriz Gutiérrez Müller también busca registrar su nombre, bajo los expedientes 2352319 y 2352328, en los rubros de publicidad, gestión de negocios comerciales, trabajos de oficina y en los temas educativos, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales.



El registro que otorga el IMPI permite el derecho al uso exclusivo de la marca en el territorio nacional por 10 años.



LA 4T



El pasado 4 de julio, El Gran Diario de México informó que durante su periodo como dirigente de MORENA, Yeidckol Polevnsky Gurwitz se adjudicó ocho denominaciones que le dan identidad a su partido, así como a la Cuarta Transformación, buscando el registro de exclusividad ante el IMPI en 2019.



Todos están relacionados con el partido que fundó López Obrador, como la denominación “MORENA, La Esperanza de México”, incluso hizo gestiones para obtener la exclusividad de “La Cuarta Transformación”, lema de la administración federal