Buscan como sobrevivir, trabajando en calles de Mendoza

Un promedio de 17 hombres y mujeres se autoemplean en calles de municipios de la región, apoyando el acomodo de autos y cuidándolos para ganarse unas monedas.



Se trata de personas desempleadas y adultos mayores que en el afán de llevar el pan a su casa, trabajan de 9 de la mañana a 7 de la tarde, en calles y avenidas con alta demanda de estacionamiento.



Hugo Cruz, de 52 años, mantiene a su familia de cuatro integrantes con 70 o 90 pesos al día, apenas les alcanza para hacer dos comidas por día.



No son dueños de la calle, pero la gente se ha acostumbrado a dejarse ayudar para estacionar y que les cuiden el auto, regalando una moneda 5 o 10 pesos.



"Hay gente que se toca el corazón y me da un billete de 20 pesos, hay otros que ni las gracias. Lo peor es trabajar cuando está pegando fuerte el sol o está la lluvia", compartió.



Hugo tiene cuatro años trabajando en la avenida Juárez de Mendoza, antes de eso era empleado de un centro comercial que lo despidió por ya no poder descargar mercancía.



Le pagaban mil 400 pesos a la semana y ahora se debe conformar con 500 o 700 pesos a la semana, pero refiere que es mejor eso a tener que robar.



Para todos ellos, el Gobierno no ha brindado incentivos, apoyos ni ningún programa de mejora, porque para ellos no existe este tipo de empleos, así como tampoco para quienes limpian parabrisas o realizan malabares en la vía pública.