Buscan concesionarios de verificentros acercamiento con autoridades, en Orizaba

Con el fin de que puedan tanto despejar las dudas que hay en algunos temas como aclarar los malos entendidos que se han dado en torno a los hologramas, concesionarios de Verificentros buscan un acercamiento con las autoridades.



Arturo Torres Moreno, empresario del ramo, indicó que seis concesionarios conformaron un grupo que está buscando tener un diálogo respetuoso y cordial con la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Finanzas para despejar y aclarar interrogantes que tienen.



Mencionó que, por ejemplo, quieren saber qué hacer en los casos de verificaciones extemporáneas, las de vehículos con placas de otro estado, los que tienen placas que ya prescribieron y no aparecen en el sistema.



Respecto a la ley que se aprobó para que la Sefiplan maneje de forma directa los recursos que ingresan por la verificación vehicular, comentó que esa medida se tomó alegando corrupción en los verificicentros.



“Supuestamente si un vehículo echa humo y lleva su holograma no se sabe quién lo expidió, pero es no es cierto”, indicó.



Torres Moreno consideró que la autoridad tiene mal la información o hay desconocimiento por parte de la propia Secretaría de Medio Ambiente y no le llega la información correcta al gobernador y por eso se da ese tipo de declaraciones.



Mencionó que ese es un punto que también quieren aclarar con el mandatario estatal, para que los concesionarios dejen de estar en tela de juicio.