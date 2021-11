Buscan dar créditos con tasas bajas a micro, pequeñas y grandes empresas xalapeñas

Rumbo al tercer año de la pandemia, el gremio patronal replanteó la necesidad de apoyar a las micro, pequeñas y grandes empresas con créditos a tasas bajas.El Presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa (CEM-X) Octavio Augusto Jiménez Silva refirió que se solicitan préstamos con tasas de 4 a 6 por ciento.“Desde el año pasado lo estamos planteando, con créditos flexibles de 4 a 6 por ciento de interés anual, sería un gran respiro para las empresas".El dirigente observó que una amplia proporción de las empresas se estancaron, perdieron empleos y cerraron ante la falta de sostenibilidad.“Hay que decir que sí han habido créditos, gestionados por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedecop) con Nacional Financiera (Nafin), pero con intereses de un 13 a un 15 por ciento” dijo.Obviamente, estos intereses, en este escenario, no es viable para las micro y pequeñas unidades económicas.Jiménez Silva planteó tomar esta propuesta de nuevo en 2022, y generar esos intereses.“Dentro del sector empresarial no queremos que nos regalen nada, no queremos fondo perdido, queremos dinero para poder trabajar, crecer, generar empleos, lo que realmente nosotros necesitamos”.