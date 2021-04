Buscan desacreditar a la Policía Municipal de Playa Vicente: Comandante

El comandante de la Policía Municipal de Playa Vicente, Vladimir Solano García, criticó que en el supuesto hostigamiento en contra de un periodista en la Comunidad de Nuevo Ixcatlán, en Playa Vicente, sólo se esté señalando a la corporación, cuando en el operativo que realizaban en la zona también participaba la Fuerza Civil.



“Recibimos la llamada del oficial Critino narrándonos los hechos ocurridos, manifestándonos que un vehículo no acató las disposiciones de ser revisado. En las evidencias, en un video, ahí aparece personal de la FC al lado de estas personas, y cómo es posible que nos quieren agredir a nosotros y a ellos no les están haciendo absolutamente nada”, expresó.



El comandante reiteró que cuenta con el material audiovisual en el que supuestamente se confirma lo que dice, de allí que considerara que el señalamiento “está orquestado nada más con la única intención de desacreditar el trabajo que estamos haciendo la Policía Municipal”.



Por su parte, uno de los elementos involucrados en el presunto hostigamiento al comunicador social, dijo que estaban haciendo un recorrido a la entrada de dicha comunidad, cuando fueron rebasados por un vehículo blanco de la marca Toyota con vidrios polarizados.



“Nuestro trabajo es prevenir delitos del fuero común, así que todo vehículo que esté polarizado se tiene que revisar, nada más por cuestiones de seguridad. Él le empieza a meter velocidad y nos comienza a moverse, nos comienza a tapar el camino para no rebasarlo, ni nada”, aseguró.



El uniformado municipal acotó que al lograr detenerlo y proceder a la revisión, “no sabíamos que era de un partido político, ya que sale la persona, con una gorra identificado con el logotipo del Partido Verde, así que comienza el reportero a decir que lo estábamos agrediendo, que lo estábamos persiguiendo, que era persecución política o equis motivo”.



Otro de los policías que también participó en la movilización policiaca, refrendó las declaraciones de su compañero y añadió que, aunque por los altavoces le daban la indicación de que se detuviera, no lo hizo.



“Nosotros queríamos emparejarnos con él, se corría, al final de cuenta yo sé que el trabajo lo hicimos bien, porque el señor se escondía. Las personas cuando normalmente surgen ese tipo de incidentes o lleva algo o esconde algo”, adicionó.



Como él, otro de los uniformados de la Policía Municipal de Playa Vicente desmintió que le hubiese apuntado con un arma, “siempre la mantuve abajo, hasta el último momento que nos retiramos, fue un periodista que dice cosas que no son ciertas, es algo político”.