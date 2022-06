Buscan desalojar 15 escuelas de Zongolica: SEV

Alrededor de 15 litigios por desalojo afrontan escuelas de la región de Zongolica; sin embargo, debido a que en muchos de los casos ya hicieron derechos, es difícil que los desalojen, indicó el representante jurídico de la SEV, Dagoberto Tello Tzontehua.Señaló que esos casos se encuentran ante la Procuraduría Agraria, ya que se trata de tierras ejidales.Mencionó que no se trata de que en algún momento se hayan construido planteles simplemente porque sí en un terreno, sino que hubo alguna donación, pero el problema es que nunca se formalizó y al fallecer los propietarios originales, los herederos deciden quitarles el predio.Sin embargo, señaló que esto no es tan fácil porque finalmente la SEV tiene la posesión y por ley se hicieron derechos, por lo que si bien los quieren desalojar, eso no va a ser fácil y se están defendiendo.Agregó que actualmente son más cuidadosos con esos temas y se llevan a cabo reuniones con los comisariados ejidales o los representantes sociales a través de una asamblea para confirmar que tienen la posesión del predio y se trabaja en el trámite de donación.