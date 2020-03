Buscan descartar riesgo de que escuela en Orizaba colapse por socavón

El alcalde Igor Roí López señaló que al parecer la bóveda encontrada debajo de la cancha de la escuela primaria Orizaba es un túnel de los que comunicaban anteriormente a las iglesias de la ciudad y que al parecer iría de la iglesia de Los Dolores a la del Carmen.



Indicó que la Dirección Obras Públicas está haciendo el dictamen y es algo que se atenderá tanto por parte del Ayuntamiento como de Espacios Educativos y la SEV, para que los niños de esa escuela tengan su seguridad garantizada cuando juegan en la explanada.



Comentó que ese espacio no ha resentido ningún daño, no se ha colapsado, por lo que se esperará el dictamen de Obras Públicas para tomar cartas en el asunto.



Mencionó que al momento no se ha notificado al INAH pues primero está la seguridad de los menores antes de andar pensando en qué es esa estructura.



Indicó que en el lugar se hizo un hoyo para que el personal pudiera entrar a revisar y así ver qué es lo que se puede hacer para que la escuela no se colapse.



Señaló que se sabe que hay muchos túneles en la ciudad y tendrán que ver si es necesario apuntalarlo pero ahí seguramente el INAH tendrá que participar para ver qué es lo mejor, si rellenarlo, apuntalarlo o qué se puede hacer ahí.