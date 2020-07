Buscan donadores de sangre para abuelita, en Xalapa

Familiares de la señora Silvana González solicitaron apoyo a la comunidad xalapeña para donar sangre tipo AB positivo y con ello salvar a la paciente que presenta una baja de plaquetas extrema.



Javier Landa, nieto de Silvana González, pidió también a la ciudadanía veracruzana donar y desmintió todos los rumores que corren ante la donación de sangre en tiempos de COVID-19.



"Solicitamos donadores urgentes de sangre tipo AB Positivo, ha sido difícil pues hay muchos rumores y fake news relacionados a la crisis sanitaria que vivimos, va más de una semana que no encontramos ese tipo de sangre; además de que es la más difícil pero con la ayuda de todos sé que mi abuelita estará bien”, dijo.



Aseguró que en los hospitales donde él ha estado, los procesos de donación y otros requerimientos se llevan a cabo de manera minuciosa para evitar la propagación del coronavirus.



"Los médicos están haciendo lo suyo pero no hay ese tipo de sangre en los bancos, ni tampoco en los hospitales del ISSSTE Xalapa y Veracruz, toda mi familia está destrozada y luchando por salvar la vida de mi abuelita, estamos desesperados", comentó.



Mencionó que su abuelita fue trasladada al Hospital Regional Veracruz - ISSSTE, luego de permanecer varios días internada en la Capital debido a una trombocitopenia severa.



Informó que para los que quieran ser solidarios, pueden comunicarse al 228 305 3551 con los familiares, quienes se encuentran desde hace 3 días afuera del Hospital Regional Veracruz-ISSSTE de Alta Especialidad, ubicado en avenida 20 de noviembre, Veracruz Centro.



“Mi abuelita es el motor de una gran familia, no sé qué pasará si ella nos llega a faltar, es tiempo de ayudar; donar sangre es donar vida y la vida se encargará de regresárselos al doble”, finalizó.