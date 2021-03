Buscan donadores y apoyo económico para bebé en Torre Pediatría de Veracruz

Jordyn Emanuel nació con gastrosquisis, por lo que solo puede comer 2 militros de fórmula láctea por día. Su madre pide ayuda para el pequeño que está en la Torre Pediatría del Hospital Regional de Veracruz desde el pasado 5 de enero, fecha de su nacimiento.



Viridiana Joachín Flores, relató que a su pequeño hijo le detectaron ese problema desde los 2 meses de gestación. Oriundos de Acayucan, tuvo que viajar con su esposo al puerto, para ser atendido en el nosocomio a cargo de la Secretaría de Salud estatal.



El pequeño de dos meses de nacido, lleva dos cirugías realizadas, por lo que ya se le tuvo que suministrar 8 unidades de sangre y plaquetas. Ante una tercera intervención quirúrgica que servirá para conectar sus intestinos, solicita 7 donadores más.



El pequeño Jordyn tiene dos “estomas”, lo que le ha acarreado múltiples infecciones en su canal digestivo complicando su alimentación. La madre narró que Jordyn se puso mal semanas atrás y los doctores le llegaron a decir que ya no sobreviviría, afortunadamente con transfusión de sangre y oxígeno su estado de salud mejoró.



“Ahorita mi bebé solamente come 2 mililitros de leche porque ha tenido muchas infecciones, llegó a pesar un kilo 700 gramos estaba desnutrido y tenía anemia y la glucosa la tenía muy baja, es por eso que le transfirieron sangre y por eso estoy pidiendo los donadores para reponerla y porque mi hijo necesita más para la siguiente cirugía”, dijo.



Viridiana, señaló que no le ha podido dar pecho por el mismo problema intestinal, la leche que su hijo consume es fórmula láctea.



Al ser foránea, a Viridiana se le complica conseguir los donadores y medicamentos especiales para Jordyn, por eso solicita el apoyo de la población poniendo a disposición el teléfono 9241267284.



El niño se encuentra en el servicio de Pediatría en UCIM, cuna 5, donde le están ayudando con medicamento, pañales y suministrándole nutrientes vía intravenosa.