Buscan hogar para perros y gatos abandonados, en Córdoba

Este viernes se efectuó una “caminata canina” por parte del Centro de Bienestar Animal en el Centro de Córdoba.Buscan que perros y gatos tengan un hogar para no saturar la estancia en donde actualmente hay 72 mascotas, explicó la encargada del Centro, Paola Castellanos Elvira.Para poder adoptar deben llevar copia de la credencial de elector y comprobante de domicilio, además verificarán las condiciones en las que estará la mascota.La entrevistada mencionó que la mayoría de las mascotas adoptadas están en excelentes manos y se han ido a municipios aledaños no se quedan sólo en Córdob, incluso familias que se las llevan hasta Estados Unidos.De 2018 a la fecha se han dado en adopción poco más de 300 perros y gatos, por lo que esperan que las familias sigan adoptando y no compren pues se fomenta más el maltrato animal.Invitó a la ciudadanía acercarse al centro de bienestar animal para pedir informes pues hay aún 72 animales en espera de que alguien los lleve a su casa.Mañana sábado nuevamente habrá una caminata por el parque 21 de Mayo, de las 9:00 a las 11:00 horas para que alguien los lleve a su nuevo hogar.