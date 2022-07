Buscan independizar a Palma Sola de Alto Lucero y que sea municipio libre

Pobladores de la comunidad de Palma Sola, perteneciente al municipio de Alto Lucero, presentarán la solicitud formal ante las autoridades gubernamentales y legislativas para que sea nombrada municipio libre y con ello puedan elegir a sus ediles en los comicios de 2025.En conferencia de prensa, el asesor de la localidad, Alberto Gerardo Ruiz Gálvez, indicó que el planteamiento ya fue entregado a la Presidencia de la República, al Congreso de la Unión y este viernes se hará lo propio en el Gobierno del Estado y la Legislatura Local."Que esto se lleve a cabo a la mayor brevedad posible, ya que cuatro años no están muy lejos, para poder llevar a cabo esta contienda, para que Palma Sola, sea ya un municipio libre", indicó.Ruiz Gálvez explicó que la Ley Orgánica del municipio Libre estipula que para recibir este nombramiento se requiere de por lo menos 20 mil habitantes, aunque expuso que otras demarcaciones como San Rafael, no tienen más pobladores que la localidad de Alto Lucero, que registra 5 mil 671."Nosotros consideramos que (por) la infraestructura que tiene Palma Sola ya es merecedora de que sea un municipio libre. Contamos con servicio municipales, sí los hay, pero no los hay de todo, no hay escuelas para toda la región, hay 73 rancherías a su alrededor y las escuelas que hay no bastan", aseveró.Recordó que esta propuesta ya tiene varios años, aunque la falta de coordinación había impedido que la petición se formalizara ante las instancias correspondientes, como ocurre actualmente bajo su asesoramiento jurídico."Creo que con el apoyo del Gobierno Federal y del Estado se va a lograr este objetivo, ya que la población es muy fiel, es muy leal. Queremos que todo esto lo escuche y lo tenga el Gobernador del Estado", agregó que ya tienen recolectadas el 60 por ciento de las firmas que se necesitan para presentar la solicitud.Estimo que si se suman la mayor cantidad de rancherías, el número de habitantes que conformarían la demarcación con Palma Sola como cabecera sería de 23 mil habitantes aproximadamente."Es una cantidad muy buena porque así como hay pueblos muy chiquitos, con 200 o 300 personas, hay pueblos grandes con más de mil habitantes. Pertenecemos a Alto Lucero, pero la verdad está muy retirado, son como 90 kilómetros. No tenemos bomberos y ante cualquier siniestro, ¿cuándo van a llegar?", expresó finalmente.