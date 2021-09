Buen día.Quisiera reportar que me encontré una cartera el domingo 26 de septiembre por la noche; las identificaciones estána nombre de David Cruz SantosPropietario puede pasar a recogerla en el OXXO en donde compró y la olvidó o que me contacte al número 2291732827.No doy la ubicación de la tienda porque pueden ir otras personas que no sean los dueños.Muchas gracias por compartir.