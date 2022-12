Buscan que Congreso regule el trabajo sexual, en Xalapa

Paola Guzmán, representante del Grupo Amazonas, señaló que el próximo año buscarán ante el Congreso del Estado la regulación del trabajo sexual en la capital veracruzana.“Nosotras como colectivo de defensa de los derechos de las trabajadoras, estamos por presentar al congreso una iniciativa para que precisamente se establezca una ley que pueda regular el trabajo sexual, esto apegado a los derechos humanos de todas y cada una de quienes se dedican a este trabajo”.Destacó que han realizado un estudio sobre la normatividad aplicable al trabajo sexual en el Estado, basado en derechos fundamentales, como el derecho al trabajo, libre tránsito, la libertad de expresión, entre otros.“El único delito que se conoce en torno al trabajo sexual es el hemocinio, castiga al tercero que se beneficia del trabajo sexual del que lo realiza, delito en el que están incurriendo ya en algunas partes del Estado como en Córdoba por ejemplo que les acaban de implementar un carnet de salud siendo esto anticonstitucional”, dijo Guzmán.Acerca de la cuestión fiscal en caso de regularizar el trabajo sexual, dijo que habría que analizarse en cuestión de un impuesto que se pudiera interponer, puesto que si bien prestan un servicio ahí podría tener a lugar a la contribución fiscal; “es un servicio que prestas con tu cuerpo, no quiero decir con esto que las trabajadoras sexuales no estén en algún momento dispuestas a contribuir de alguna manera con el Estado, pero también tendríamos que ver el Estado que tiene para las trabajadoras sexuales en cuestión de respuesta; hablando de seguridad social, de. Derecho a la habiendo, a la seguridad, son muchas cosas”.Asimismo, aseguró que este proceso se tratará de trabajar mucho en el Congreso y con los legisladores para que la ley que se lleva a aplicar en torno a este trabajo sea siempre fundamentada en la no violación de los derechos.La representante de Amazonas resaltó que ante los riesgos con los que vive una trabajadora sexual, estas crean una conexión para auxiliarse entre ellas en caso de cualquier abuso o intento de violencia por parte incluso de los cuerpos policiacos, puesto que apuntó que muchas veces las trabajadoras sexuales en Xalapa llegan a ser víctimas de acoso o discriminación por estos elementos.“Hemos tenido mesas de trabajo con la Policía Municipal con la que no tenemos ningún tipo de conflicto, son muy respetuosos siempre son muy dispuestos a colaborar y a participar en las estrategias que nosotras diseñamos para protección de las mismas compañeras. Con la Policía Estatal si hemos tenido muchos acercamientos y tenemos incluso algunas denuncias por ahí que hemos realizado por abuso, por extorsión y por algunos otros casillos por ahí asilados de violencia, pero si nos ha costado un poquito más de trabajo entablar como una cordial relación con la Policía Estatal”.