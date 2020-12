Artesanos del municipio de Emiliano Zapata y la región, invitaron a la Expo Emprendedores Carrizal 2020, versión navideña, este próximo 19 de diciembre en el parque central de Carrizal.



Giovanni Juárez, coordinador de Movimiento Ganemos Juntos, señaló que serán aproximadamente 40 expositores que buscan recuperar su situación económica que se vio afectada por la pandemia COVID-19.



"Vamos a ofertar cosméticos, ropa, comida, y otros productos. Vamos a tener otras actividades. Vamos a controlar el acceso y evitar aglomeraciones, aplicaremos gel antibacterial y tomaremos la temperatura".



Lamentó que las autoridades de Emiliano Zapata, no estén ayudando a incentivar la economía, pues en la edición anterior, intentaron cancelar el evento.



"La edición pasada, el alcalde Jorge Mier, intentó cancelar el evento. No apoya la economía local. Nosotros hemos empleado atención comunitaria, pues el alcalde no apoya", concluyó.