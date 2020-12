Buscan reconstruir casa hogar en Veracruz Puerto pero les niegan permiso

Aunque ya cuentan con todos los materiales y la mano de obra para la reconstrucción de los dormitorios de la casa hogar “El Buen Samaritano”, no pueden iniciar la obra debido a que el Ayuntamiento de Veracruz les negó el permiso de construcción, lamentó una de las encargadas, Irene García Cueto.



Señaló que tras el incendio originado por un cohete esta semana, la ciudadanía empezó a apoyarlos donando arena, blocs y un grupo de ingenieros y obreros se ofreció para hacer la obra.



Sin embargo, este jueves que iban a iniciar el proyecto no pudieron hacerlo porque les fue negado el permiso.



“Estamos parados porque el Ayuntamiento nos está negando el permiso para poder construir y la gente apoyó, SEDESOL también nos está apoyando para construir pero el Ayuntamiento nos está parando, como ellos se querían llevar a los niños y ya nos habían ofrecido el Club Rotario para poner a los niños bajo resguardo”, dijo



Aseveró que la negativa del Ayuntamiento es porque se negaron a que el DIF trasladara a los niños que se alojaban en la casa de hogar a los albergues del organismo.



“El Ayuntamiento no nos está permitiendo construir, no sabemos por qué. Ahorita los niños, como están chiquitos y escuchan DIF, muchos ya han estado ahí, no quieren ir y con lo que pasaron, no los queremos dañar”.



Piden a las autoridades que los apoyen dándoles la licencia para que puedan continuar con los trabajos que iniciaron el miércoles demoliendo el dormitorio quemado.



“Necesitamos que el Ayuntamiento nos brinde el permiso para construir, no es el momento de pelear, sino ayudarnos, llevamos 20 años trabajando, sólo queremos que nos den el permiso, que no nos paren, estos niños también son parte de la sociedad, pedimos el apoyo a las autoridades”.



Los niños se encuentran alojados en un hotel del centro de Veracruz, donde fueron trasladados por Protección Civil Estatal.