Buscan reformar Carta Magna para que abigeato sea considerado delito grave

A pesar de la pandemia sanitaria, en Veracruz se ha incrementado la incidencia del abigeato en un 250% en comparación con otras entidades federativas productoras de ganado.



Tan sólo hasta el mes de octubre del año pasado, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), ganaderos veracruzanos habían presentado 409 denuncias; en Jalisco se presentaron 124; en Chiapas 63; en Chihuahua 184; y en Oaxaca 71.



Lo anterior, sin tomar en cuenta que, como ocurre con otros ilícitos, no en todos los casos se formulan las denuncias correspondientes, por diversas circunstancias de las víctimas de este ilícito, ya sea por los montos de lo afectado, las amenazas, lo burocrático y tedioso del proceso de denuncia e incluso por la falta de interés de las autoridades que fungen como primeros respondientes, así como la impunidad y corrupción que hasta el momento impera en el sistema de impartición de justicia.



Por esa razón, para poner un alto a esa problemática que afecta gravemente la economía de los productores veracruzanos, la iniciativa de reforma al segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política del país que propone que el abigeato sea considerado delito grave y que se imponga prisión preventiva, ya está en el Congreso de la Unión y a la espera de que sea agendada para su estudio y dictamen. De aprobarse, entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.



Dicha iniciativa aprobada por el Congreso del Estado y enviada al Congreso de la Unión, justifica que el abigeato causa una afectación patrimonial que no sólo daña la economía de las familias, sino que transmite a toda la sociedad sentimientos de inseguridad, riesgo o vulnerabilidad frente a los embates de la delincuencia.



Los legisladores veracruzanos señalan en la iniciativa que a pesar de que se han llevado a cabo diversas reformas con la intención de inhibir esta práctica delictiva, hoy con la situación económica originada por la pandemia, en lugar de disminuir su incidencia ha ido en aumento.



Los resultados esperados por dichas reformas no se han visto reflejados pues sin duda ha hecho falta una coordinación efectiva entre las autoridades. En la zona norte del Estado, los estragos de la pandemia, la sequía y el abigeato han causado a los ganaderos una afectación a su patrimonio y el de sus familias.



De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el inventario ganadero bovino del país con corte a diciembre de 2019 era de 35 millones 224 mil 490 cabezas de ganado, de los cuales, el Estado de Veracruz aportó 4 millones 325 mil 138, es decir, el 12.4% del total del inventario nacional.



Y Veracruz aporta el 4.5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, siendo la quinta economía que más contribuye. En 2019, de las seis economías a nivel nacional que en conjunto aportan el 49% del PIB, Veracruz fue de las entidades con crecimiento en su actividad económica y el campo veracruzano fue uno de los sectores que más aportó a este sostenimiento.



Por lo anterior, los legisladores locales señalaron que resulta necesario atender la legítima demanda del sector ganadero de Veracruz.



“Debemos ponernos en su lugar y sentir en carne propia la impotencia que significa que su patrimonio personal se vea mermado o totalmente arruinado por el robo de ganado, por lo que, señoras y señores diputados, tendríamos que ser solidarios con dicho reclamo, hacerlo nuestro y demostrarles que al ser uno de los sectores económicos más importantes de la entidad veracruzana, no podemos ser ajenos a una conducta delictiva que específicamente les afecta”.