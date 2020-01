Buscarán en Congreso destitución definitiva de Winckler de la Fiscalía en este periodo

El Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, afirmó que en este periodo de sesiones se retomará el análisis para la destitución definitiva del exfiscal Jorge Winckler Ortiz, quien se encuentra prófugo de la justicia.



Reconoció que este tema está trabado porque no presentó su renuncia, por lo cual se continuará con la valoración de estrategias para la separación del Fiscal suspendido.



"Necesitamos dar ya el nombramiento definitivo y estamos con eso. Necesitamos la destitución definitiva es un prófugo de la justicia veracruzana. Por el momento no podemos darle solución; el que dictamina la selección es el Congreso del Estado, pero necesitamos destrabar el tema porque no ha presentado su renuncia".



Señaló que en este período de sesiones debe encontrarse la manera de destituirlo y convocar para la elección de un nuevo Fiscal General del Estado, e incluso Verónica González Giadáns puede postularse.



"Se le tiene que hacer un análisis bien porque si no está destituido, no podemos hacer nombramiento. Tiene que renunciar o hacer una remoción definitiva, es lo que estamos analizando y esperamos cerrar este año".



En el caso del fiscal Anticorrupción, señaló que también se tomará una definición para sustituir a Marcos Even Torres, señaló que ya están en proceso para hacer la convocatoria como lo marca la ley.