Buscarán que Congreso federal pida a FGR informar sobre sistema de videovigilancia

La diputada federal Dorheny García Cayetano convocó a los demás legisladores del Congreso Federal a emitir un exhorto a la Fiscalía General de la República (FGR) para informar del avance en la investigación al Sistema Estatal de Videovigilancia de la administración anterior.



"Tal vez, incluso, si se animan otros compañeros legisladores de otros partidos sería muy importante porque es un tema de las y los veracruzanos".



Refirió que como Congreso pueden exhortar a la FGR para conocer del destino de las investigaciones, sin dañar el principio de secrecía.



"Desde el principio solicitamos a la Fiscalía General de la República a darle celeridad a todos los casos, no porque sea un caso en específico para darle celeridad, sino porque es de interés de todos los veracruzanos y porque tenemos esa deuda pendiente".



Dijo que más que una cacería de brujas, sino que los funcionarios involucrados respondan a la ciudadanía en este tema.



"No se vale que hayan gastado el dinero y no ofrecido esta gran esperanza que representaba para la ciudadanía, con independencia del color que lo haya cometido", finalizó.



Esto, luego que el cien por ciento de los recursos federales empleados para la instalación del Sistema Estatal de Videovigilancia, resultaron con observaciones, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación.