Búsqueda de desaparecidos debe iniciar de inmediato y no en fosas

La integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC (IMDHD), Anaís Palacios, detalló que se está trabajando para que los desaparecidos sean buscados de manera inmediata y ya no esperar los trabajos en las fosas.



"El panorama no sólo tiene que ver con la identificación forense en la cual ciertamente hay rezago, sino también con la búsqueda inmediata donde se pretende que las personas ya no sean buscadas en las fosas sino minutos después de la desaparición".



Señaló que la mayoría de los casos que se exponen durante las brigadas de búsqueda en vida son desaparecidos de larga data.



"Varios familiares han señalado que no existe la inmediatez con la que ellos quisieran que se busque a los desaparecidos. Si han hecho manifestaciones de descontento por la poca acción de la Comisión de Búsqueda como de la Fiscalía".



Comentó que la inhumación clandestina comprende pozos, basureros, calles y predios, espacios donde los familiares de desaparecidos hacen un trabajo constante.



"Hay otra parte que es muy importante que tiene que ver la investigación y esa es una de las principales quejas de los familiares. Veracruz es una fosa gigantesca".



Lamentó que las instituciones no respondan a las familias, pues incluso muchos tienen que irse del Estado ante la falta de protección y respaldo de las autoridades.



"El tiempo transcurre y durante ese tiempo hay revictimización, violación de derechos. Hay amenazas, incluso a las familias que las obligan a desplazarse a otro lugar y las instituciones no las respaldan", concluyó.