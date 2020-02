Caballo muere y jinete termina hospitalizado, en carrera clandestina de Amatlán

Un caballo murió y su jinete salió lesionado y enviado a un hospital de Córdoba; esto ocurrió durante una carrera de caballos en un carril clandestino que se ubica entre Paraje Nuevo y Potrero Viejo, según informes recabados.



Hasta el momento se desconocen los motivos por el cual el caballo murió, aunque en un principio se había dicho que el jinete había sido baleado; cosa que no fue confirmada ni desmentida por la Policía municipal de Amatlán; luego que al lugar no llegaron ni policías ministeriales.



Lo que se presume, según comentarios, es que el caballo pudo haber sufrido un infarto y cayó muerto, con la banda que se amarra al jinete sobre el lomo; mientras que su jinete cayó y sufrió fuertes golpes, por lo que fue enviado a un hospital de la ciudad de Córdoba en un vehículo particular.



Se desconoce quién fue el organizador de las carreras de caballo, que les denominan “topetones”, luego que al suscitarse el accidente, todos huyeron del lugar quedando solo el propietario del caballo quien lo arrastró en su camioneta para enterrarlo.