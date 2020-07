Cabildo de Coetzala no logra acuerdo en aprobación de estados financieros

Tras una maratónica sesión de Cabildo, cumpliendo con el orden del día, el presidente municipal Joaquín Fortino Cocotle se negó a firmar la propuesta de los estado financieros del mes de junio a pesar de la presión ejercida por la regidora, Brenda Flores Apale, la síndica única María Josefina Gallardo Hernández, el tesorero Óscar Julián Colohua y el contralor municipal Jesús Benítez Olmedo.



Según el acta, los ediles que aprobaron por mayoría de votos, le aseguran al Alcalde que no hay irregularidades en la cuenta pública del mes de junio y que debería firmarlo.



Sin embargo, el alcalde Joaquín Fortino Cocotle se negó hacerlo al expresa que él, al no estar todavía como presidente en el mes de junio no le corresponde firmarlo y quien debió haberlo hecho era el exAlcalde (+).



Al respecto, el contralor expresó que el Congreso necesariamente pide la firma del Presidente municipal.



Por su parte, la secretaria del Ayuntamiento, María del Rocío Namictle, les informó que como funcionarios públicos los ediles tienen la obligación de firmar los documentos oficiales de la administración, independiente de su aprobación en la sesión de Cabildo respectiva, donde de manera clara y precisa se hará constar sobre su votación y decisión hecha en Cabildo.



Por su parte, la regidora única Brenda Flores Apale propuso que se lleve a cabo una sesión extraordinaria el lunes 27 a las 10:00, para tocar otros puntos.



En entrevista, el alcalde Joaquín Fortino Cocotle se limitó a decir que mientras no revise todas las irregularidades que se han ido detectando, como son los estados financieros y proyección de obras desde el primer trimestre de este año 2020 y que hasta fecha no se han regularizado, entonces tomará decisiones al respecto.



En esta sesión de Cabildo fue restringida para la Prensa por el director de Protección Civil con el argumento de la sana distancia.



Pobladores, que estuvieron pendiente de esta sesión de Cabildo, dijeron que nunca se imaginaron que estuviera tan mal esta administración aunque tenían conocimiento de que tanto el tesorero, Oscar Julián Colohua como la secretaria del Ayuntamiento, María del Rocío Namictle, llevan 12 años en el poder.



Aseguraron que “trabajan” de la mano con la dirigente regional de Antorcha Campesina; Janeth García Cruz; y en ese sentido pidieron a esta dirigente que saque las manos de esta administración; deje de manipular y buscar sus propios intereses políticos y económicos.