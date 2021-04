Cabildo de Córdoba emite lineamientos para contratar publicidad en medios

Para la difusión de sus campañas de comunicación social, el Cabildo del Ayuntamiento de Córdoba aprobó no contratar a medios de comunicación que cuenten con condena o hayan recibido sanción firme por violencia familiar o doméstica o cualquier agresión de género, delitos sexuales o cualquier otro delito de carácter doloso.



Luego de que la alcaldesa Leticia López Landero fuera víctima de violencia política en razón de género por parte de los medios de comunicación “El Buen Tono” y “Cultura es lo Nuestro”, que obligó al Organismo Público Local Electoral (OPLE) a concederle medidas cautelares de protección, que fueron ratificadas por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), el Cabildo cordobés aprobó los Lineamientos para la Contratación de Medios de Comunicación que contienen las bases para la autorización, evaluación y contratación.



Se establece también que no podrá ser sujeto de análisis para contratación, el medio de comunicación que no cuente con alta vigente del Padrón Nacional de Medios de Comunicación o en su defecto del Padrón Estatal de Medios; que no se encuentre registrado el Padrón Municipal de Proveedores o que estándolo no se encuentre vigente.



Que esté inhabilitado dentro de la Secretaría de la Función Pública de la Contraloría General del Estado o cualquier otro Ente facultado para ello; que haya tenido una rescisión administrativa de contrato con el municipio, en más de una ocasión, por causas imputables al medio de comunicación; que sus propuestas de honorarios rebasen el monto aprobado de la partida presupuestal; y que presenten documentación incompleta.



Con los lineamientos se garantiza que la comunicación social del Gobierno Municipal cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; y se procura que los medios de comunicación que busquen realizar la difusión institucional, cuenten con reconocimiento social y que al mismo tiempo tengan la capacidad de desarrollar su función con veracidad, objetividad, imparcialidad, oportunidad, eficacia y eficiencia.



De tal forma que, la labor que desempeñen no sólo sirva para comunicar sino más bien, que sea un indicador confiable de rendición de cuentas prontas e inmediatas a la ciudadanía, respecto a las acciones y actividades efectuadas por el Gobierno en beneficio de la población en general.



Para ello, el Ayuntamiento formará el Padrón Municipal de Medios de Comunicación y para su contratación tendrán que estar registrados en el Padrón de Proveedores, así como en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación o en su defecto del Padrón Estatal de Medios.



Para la asignación de contratación, previa solicitud de los medios de comunicación, se conformará un Comité Técnico, integrado por Comunicación Social, Tesorería, Adquisiciones y Proveeduría, Jurídico y un regidor que forme parte de la Comisión de Gobernación, Reglamentos y Circulares.



Dicho Comité realizará un análisis de las propuestas efectuadas por los medios de comunicación, tomando como base criterios positivos como el de ofrecer la mejor tarifa en relación de cobertura, audiencias, programación y métodos para medición de audiencias; tener prioritariamente una audiencia geográficamente localizada en Córdoba o la región; y cumplir con los objetivos de las campañas institucionales de difusión de las actividades del Ayuntamiento y sus principios rectores.



Se aclaró que el empadronamiento de los medios de comunicación en ningún caso, por ese sólo hecho, implicará la obligación de contratación por parte del Ayuntamiento.