Cabildo de Teocelo no está trabajando, denuncia Regidor

El regidor único de Teocelo, Luis Valencia López, denunció que algunas sesiones de Cabildo no se están llevando a cabo y en otras no ha sido convocado, lo cual, dijo, es inaceptable pues si bien por la contingencia sanitaria se han reducido algunas actividades, las sesiones son de suma importancia por las decisiones que deben tomarse entorno a la crisis y por otro lado, las obras y recursos a ejecutar.



“En este trimestre se venían dando las sesiones, entiendo que por la contingencia se redujeron las actividades en la administración pero el acuerdo que se firmó para que existieran guardias y canalizar los asuntos más importantes jamás significo la cancelación de reuniones de Cabildo y para muestra distintos municipios de la zona sus Cabildos son más grandes han buscado las alternativas para que sigan sesionando pues somos la máxima autoridad tenemos decisiones importantes”, detalló.



Asimismo, acusó que a la Sesión correspondiente al Programa General de Inversión, es decir al catalogo de obras de este año, no fue convocado, por lo que votó en contra en la siguiente reunión para aprobar el primer reporte de obra pública.



“Estuve solicitando el acta, pidiendo el programa pero tuve que buscarlo a través de Transparencia y Plataformas Estatales y se dio otra sesión donde íbamos a aprobar el informe mensual de obra pública. Me vi en la necesidad de votar en contra por no haberme convocado y no dar certeza de participar con voz y voto como lo marca la ley”, dijo.



Y es que aseguró que tampoco hubo convocatoria para la conformación del Consejo Municipal de Desarrollo, el cual es el encargado de vigilar la correcta ejecución de recursos, además de limitarlo a proponer algunas obras requeridas por la población.



“No hubo una convocatoria para conformar este consejo y por ende pusieron a los mismos integrantes del año pasado sin que se notificara y al no llevarse la sesión, se me limitó a proponer las obras que había hecho el compromiso con los recorridos que hice en cabecera y en comunidades que eran de suma importancia, era proponer, porque sé que el Regidor no tiene poder ejecutivo pero la ley me faculta de hacer propuestas”, sostuvo.