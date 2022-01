Cabildo de Xalapa crea comisión especial para revisar aplicación de recursos en Gobierno de Hipólito

El Cabildo de Xalapa aprobó la creación de una comisión especial para analizar la documentación entregada por la administración de Hipólito Rodríguez Herrero, como parte del proceso de entrega-recepción.Este órgano lo encabezará la Contraloría Municipal y lo integrarán otras 18 áreas del Ayuntamiento, quienes revisarán los expedientes elaborados por los ex funcionarios capitalinos, que dejaron sus cargos el pasado 31 de diciembre.Durante la sesión extraordinaria, celebrada la tarde de este lunes; la contralora, Silvia Lavín Hernández solicitó que se ampliara el número de miembros de la comisión, debido a que son 188 dependencias municipales las que tendrán que auditar.De esta manera, la conformarán la Contraloría, Tesorería, Dirección de Obras Públicas, Sindicatura, Coordinación de Transparencia, Secretaría del Ayuntamiento, Dirección de Desarrollo Social, DIF Municipal, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad, y la Dirección de Desarrollo Económico.Además, la Dirección de Turismo, Dirección de Participación Ciudadana, Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Dirección de Protección Civil, Dirección de Gobierno Abierto, Dirección de Administración, Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Asuntos Jurídicos.Previo a la aprobación de esta comisión, el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil expuso que se decidió que fuera especial dado que se incorporaron todas estas áreas para que coadyuven en la revisión de los expedientes recibidos.“Para que se refuerce, sea más rápido, consistentes las obligaciones que tendremos que entregar ante el Cabildo y en su momento a las autoridades legislativas estatales y al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS)”, indicó al añadir que la integración se hace conforme a las facultades que la Ley le otorga a la Alcaldía a su cargo.Entre tanto, la regidora cuarta, Zabdy Asmaveth Quezada Valdez, valoró la conformación de la comisión ya que criticó que durante la gestión de Rodríguez Herrero se haya incurrido en subejercicio de recursos, pese a que ya estaban destinados a mejorar la infraestructura de la Capital.“Donde jamás se supo que se tomara alguna medida con los responsables de ello (…) tenemos en Ricardo Ahued un alcalde honesto, transparente, con experiencia, y que ha exigido tanto al cuerpo edilicio, como a los funcionarios que tomaron protesta, que se honren los principios de honestidad, respeto a la Ley para mantener finanzas sanas y una puntual rendición de cuentas”, expresó.Su homóloga novena, Minerva Salcedo Baca, acotó que se debe revisar en qué se usaron los recursos de los ciudadanos de la ciudad, afirmando que en los cuatro años anteriores se puso a Xalapa “en una situación muy crítica y de desatención muy mal”.“Obra una forma muy incorrecta de ejercer el recurso del pueblo y creo que una forma de que esta nueva Comuna muestre que las cosas se van a hacer bien, es presentando lo que sí hicieron mal, porque si no, no va a marcar la diferencia”, aseveró.El regidor décimo, Martín Victoriano Espinoza Roldán, también cargó contra el ex alcalde y su Gobierno por la supuesta inaplicación de las partidas presupuestales etiquetadas para la Capital Veracruzana, de allí que acotara que la sociedad exige y demanda que se esclarezca la forma en que fueron utilizadas en la pasada administración.“Sobre todo porque cuando había muchas necesidades y las hay en materia de servicios públicos, muchísimas calles con enormes baches, donde hacía falta pavimentación, alumbrado, chapeo de áreas verdes, y en medio de una crisis de salud por la pandemia, la administración pasada simple y sencillamente cerró los ojos a las necesidades de la sociedad, incluso en muchas ocasiones regresó recursos a la Federación”, precisó.En la discusión de acuerdo edilicio, la única que salió en defensa de la gestión de Hipólito Rodríguez fue Helen Sarmiento Jaen, quien afirmó que durante su periodo se logró dejar a Xalapa con el 70 por ciento de alumbrado público con luminarias LED, y añadió que el Gobierno del Estado invierte 400 millones de pesos en nuevos colectores pluviales para evitar las inundaciones.