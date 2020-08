Cabildo de Xalapa da su aval a reforma constitucional sobre disciplina financiera

Ediles del Ayuntamiento de Xalapa aprobaron el Dictamen con Proyecto de Decreto para la reforma de los párrafos segundo y tercero del Artículo 72 de la Constitución Política del Estado de Veracruz en materia de disciplina financiera, ya que con este se establecen adecuaciones en la distribución del Presupuesto de Egresos para los organismos autónomos y el Poder Judicial.



Durante la sesión Extraordinaria de Cabildo, el presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero señaló que con este documento se busca proteger adecuadamente el uso de recursos públicos, cuyo principal objetivo es destinarlos a la atención de la salud y la reactivación de la economía.



"Las finanzas públicas del Estado deberán estar ligadas a un criterio de racionalidad y de estricta disciplina fiscal. Todos los caudales públicos pertenecientes al Estado ingresarán a la Secretaría del despacho del Poder Ejecutivo competente en materia de finanzas. Los ingresos estatales derivados de impuestos, derechos, productos y otros se recaudarán por Hacienda. El tema fundamental es un escenario en la utilización de los recursos. De alguna manera se respeta el mínimo indispensable, que nuestra Universidad tenga los recursos necesarios, es de celebrarse que se respete ese monto".



Comentó que en general a todas las dependencias se les está reduciendo un porcentaje de recursos pues hay un escenario de preocupación no sólo en el Estado, sino en el mundo por la pandemia.



"Estamos buscando que los recursos se centren en la salud, la economía. Creo que el decreto es muy claro".



La síndica única Aurora Castillo Reyes dijo que de ser aprobado el dictamen con proyecto de decreto por la mayoría de los Ayuntamientos, se elevaría a rango constitucional la disciplina financiera en el Estado de Veracruz.



También explicó que con este proceso se reducen las posibilidades de endeudamiento y el presupuesto de la Universidad Veracruzana (UV) se mantendrá.



"El presupuesto para la UV no se toca. Me parece importantísimo que el presupuesto se haya mantenido, eso hay que celebrarlo. Hay entes públicos que verán reducido su presupuesto para el próximo ejercicio. La Secretaría de Finanzas, en situaciones extraordinarias, podrá ajustar el presupuesto sin solicitar opinión de los entes públicos", concluyó.