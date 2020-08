Cables de CFE provocaron incendio en ejidos de Actopan y Alto Lucero, en 2019

Un accidente con líneas de conducción eléctrica y no un hecho inducido, inició el incendio en cuatro ejidos de Actopan y Alto Lucero el 21 de abril de 2019.



"Finalmente, los dueños de los terrenos son los afectados todo el tiempo y me di cuenta que al último, los cables de CFE fueron los que reventaron o algo así y a causa de eso fue la quemazón", explicó el agente municipal de El Viejón, Isaías Rodríguez Mendoza.



Cabe destacar que a más de un año y tres meses de dicho siniestro, con un saldo de más mil 300 hectáreas de vegetación incendiadas, autoridades del Medio Ambiente en Veracruz no informaron de la verdadera causa del fuego.



A lo anterior se agrega que la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) no presentó denuncias al respecto.



El agente municipal dijo desconocer si la CFE, operadora de las líneas de alta tensión, pagó la respectiva indemnización a los afectados.



Hay que recordar que el 21 de abril, un incendio afectó vegetación arbustiva en los ejidos de Cerro de Oro, Cerro La Paila, Cerro La Bandera, La Pedrera y Arroyo Agrio, en Actopan y Alto Lucero.