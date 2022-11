Cacharon a alumnos drogados en el Ilustre; SEV urge a padres revisar mochilas

El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, confirmó que 7 alumnos del Ilustre Instituto Veracruzano se drogaron con clonazepam, lo que provocó la movilización de personal de Protección Civil y hasta policías estatales en el plantel.El mismo funcionario arribó la tarde de este martes al plantel para informar de la situación, detallando que se le encontraron 30 pastillas de dicho fármaco a dos jóvenes. Fueron 6 varones y una niña los intoxicados.“Son 5 jóvenes los que se tiene un reporte que consumieron algún tipo de sustancia ahorita es lo que podemos informar. (…) Se encontraron pastillas clonazepam en algunos de los jóvenes, 30 patillas se le detectaron a dos”, dijo el funcionario.Escobar García comentó que, coincidentemente, trabajaba en la planificación de eventos del programa “No te la juegues con las drogas” cuando le reportaron de esta situación, por lo que llegó al Ilustre para hablar con los padres.“Hasta ahorita el reporte que se tiene es que (los jóvenes) se fueron a su casa, no están en ningún hospital, se hizo lo procedente, se pidió toda la informacion, en caso de que se requiriera hospital, hospital se iba a dar”, dijo.Tras lo ocurrido, el Secretario comentó que lo que queda es la prevención mediante la mencionada campaña para que ya no ocurran este tipo de situaciones.Además, pidió a los padres revisar la mochila a sus hijos, pues las autoridades educativas no pueden solas.“¿Qué es lo que nos queda? La prevención, seguir informando, el desiclrles a los padres y madres de familia que el primer filtro es el hogar. Ellos son los que nos tienen que ayudar, no podemos solos en esta situación, tiene que también ser desde el hogar en el que revisemos las mochilas de nuestros hijos”, dijo.El titular de la SEV comentó que detectaron el caso en el Ilustre porque dos jóvenes traían irritados los ojos.“Hubo un filtro de revisión, cuando los revisan encuentran la sustancia, ahora sigue el protocolo, se tiene que hablar con más padres”, dijo.