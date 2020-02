Cada año, Xalapa pierde 636 millones de pesos por congestión vial

Además de tiempo, calidad de vida y desarrollo económico, la congestión vial en México cuesta dinero, de acuerdo al Primer Estudio Nacional del Costo de la Congestión para el Transporte Público y Privado, publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en 2019 Según estos datos, la congestión vial en tan sólo 32 ciudades mexicanas cuesta 93 mil 867 millones 687 mil pesos al año. Los usuarios más perjudicados son los del transporte público, que absorben el 73 por ciento de este costo y cada persona dentro de las 32 ciudades pierde 100 horas por año, que equivalen a tener ¡11 días de vacaciones!En Xalapa, una ciudad agobiada por el tráfico diario, el costo anual es de 636 millones 717 mil 585 pesos. Las 78.61 horas perdidas al año por cada xalapeño en este congestionamiento vial serían equivalentes a ver 52 películas, leer 20 libros, tomar 7 cursos online, ver 52 partidos de futbol o participar en 79 carreras de 10K.En esta ciudad capital, el costo anual por uso de transporte público es de 484 millones 534 mil 730 pesos y por automóviles, de 152 millones 182 mil 855. El costo per cápita ponderado, indica el estudio del IMCO, es de 2 mil 190 pesos por persona. Las horas per cápita es de 78.61 y las horas totales pasadas en congestión 22 millones 859 mil 571.Las 32 ciudades analizadas en el estudio son Acapulco, Aguascalientes, Campeche, Cancún, Ciudad Juárez, Ciudad Victoria, Colima-Villa de Álvarez, Cuernavaca, Culiacán, Durango, Guadalajara, Hermosillo, La Paz, León, Mérida, Monterrey, Morelia, Oaxaca, Pachuca, Puebla-Tlaxcala, Querétaro, Saltillo, San Luis Potosí-Soledad, Tepic, Tijuana, Tlaxcala-Apizaco, Toluca, Tuxtla Gutiérrez, Valle de México, Villahermosa, Xalapa y Zacatecas-Guadalupe.El 39 por ciento de los mexicanos en las 32 ciudades estudiadas usa transporte público pero reciben solamente 1.2 por ciento del presupuesto federal para movilidad, indica el análisis del estudio.“Para tener ciudades que prioricen a las personas y no a los autos, los tres órdenes de Gobierno deben invertir de manera constante en transporte público seguro, eficiente y limpio”, sugiere el IMCO.“Las ciudades mexicanas no miden los efectos que la congestión vehicular tiene en la población, por lo que los habitantes pagan los altos costos que genera este problema provocado por la falta de políticas públicas e inversión para garantizar mejores servicios de transporte público”, añade.“Esto se traduce en desigualdades para los ciudadanos: los usuarios de transporte público pierden 69 mil millones de pesos en oportunidades de ingreso, mientras los que utilizan automóvil pierden 25 mil millones de pesos”, destaca.El estudio “El costo de la congestión: vida y recursos perdidos”, realizado por el IMCO y SinTráfico, gracias a su red única de big data que por medio de sensores recolecta información sobre condiciones de tráfico vehicular en tiempo real, analiza el impacto social y económico de la congestión vehicular en las 32 ciudades de mayor actividad económica del país, lo que lo convierte el primer estudio de este tipo en el país.La congestión en las 32 ciudades cuesta 94 mil millones de pesos al año, el equivalente a tres veces la inversión proyectada para la Ciudad de México en transporte público de 2018 a 2024.Los costos abonan a la desigualdad social. Los usuarios de transporte público pierden 69 mil millones de pesos anuales en oportunidad de ingreso, casi tres veces más en comparación de quienes usan automóvil, que pierden 25 mil millones de pesos.En términos de tiempo, el costo de la congestión es de 100 horas anuales promedio por persona: los usuarios del transporte público pierden 118 horas al año, mientras que quienes usan automóvil pierden 71 horas.La Zona Metropolitana del Valle de México, Monterrey, Guadalajara y Puebla – Tlaxcala son las ciudades con mayor costo en congestión vehicular.El IMCO realizó este estudio seleccionando las 32 ciudades con mayor actividad económica del país.Analizaron los hábitos de traslado al trabajo, escuela y esparcimiento de las personas de estas ciudades (encuestas intercensales INEGI).Identificaron los viajes de los medios de transporte afectados por la congestión: transporte público no confinado, taxis y autos particulares.Se analizaron miles de millones de viajes en todo el país para cuantificar el tiempo extra que la congestión genera en los traslados.Calcularon el costo del tiempo perdido en la congestión, si hubiera sido productivo y los costos totales para cada ciudad y todo el país.