Cada Estado investiga feminicidios como quiere; urge unificar criterios

En vez de aumentar las penas, es necesaria la homologación en la tipificación del delito de feminicidio y combatir la impunidad en contra de este crimen, afirmó la diputada federal por Movimiento Ciudadano, Amalia Dolores García Medina.Recordó que en el Congreso de la Unión se presentó una iniciativa para unificar dicho delito en el Código Penal Federal, con lo que se establecerían criterios para que autoridades de todos los estados utilicen los mismos protocolos para investigarlo y sancionarlo.“Hay una disparidad en cada Estado y esta disparidad lo que ha provocado es que haya impunidad (…). lo que requerimos es que esta figura se homologue en toda la República para que no haya discrecionalidad en distintas entidades.“La iniciativa está en el Congreso, está en la Cámara, se conformó una Red de Mujeres Legisladoras en la que trabajamos de manera constante y es pluripartidista. La intención es que las comisiones respectivas lo aprueben y pase al pleno”, explicó.En conferencia de prensa en la Sala “Regina Martínez” del Congreso de Veracruz, la legisladora estimó que antes de que termine el año podría ser aprobada la homologación en todo el país.No obstante, tras su participación en la presentación de la Red de Mujeres Electas, la diputada local argumentó que no sirve de nada aumentar las penas si en México continúa prevaleciendo la impunidad.“Podemos aumentar las penas mucho más, pero si hay impunidad, si no se detiene y se sanciona a las personas agresoras, no importa que se hayan aumentado las penas.“Como lo dijo el propio fiscal general de la República (Alejandro Gertz Manero), hace aproximadamente un año, en el 92 por ciento de las denuncias que se realizan no hay sanción, no hay una acción que garantice que va a quedar el delito castigado”, agregó García Medina.Apuntó que ella misma impulsó que por primera vez el delito de violación fuese tipificado como un delito grave, lo que se consiguió desde 1989.“Sin embargo, aunque ya no es un delito menor, se sigue cometiendo. Dónde veo yo una de las fallas principales: en la falta de eficacia y determinación de las autoridades para que no haya impunidad y dos, en una cultura que permite, que admite, que se pueda violentar a las personas, especialmente a las mujeres y a las niñas”, dijo la diputada federal zacatecana.