Cada estado tendrá un semáforo de riesgo, acuerdan en reunión de gabinete

Tras una reunión en Palacio Nacional, esta noche el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete legal y ampliado acordaron que cada estado implementará un semáforo de riesgo para transitar a la "nueva normalidad" tras el fin de la Jornada de Sana Distancia, y donde también se avaló dar luz verde al Ejecutivo federal para reiniciar la próxima semana sus giras por el interior del país.



Al salir del encuentro, Jorge Alcocer Varela, titular de Salud (Ssa), señaló que será este viernes en la conferencia de prensa en Palacio Nacional que encabezará el presidente López Obrador cuando se den a conocer detalladamente los pormenores del regreso a los planteles educativos.



- ¿Habrá semáforo por regiones?



- No.



- ¿Será uno nacional?



-No, de acuerdo a los estados.



- ¿Hay un pacto o una negociación con los gobernadores?



- “No, hay un acuerdo y una suma de intereses de todos y un consenso que es lo que necesitamos sacar. Cada estado tiene su capacidad ejecutiva de modificarlo siempre hacia mejorar las instancias que lo están haciendo y no para disminuirlo. Pero estamos, vamos bien”.



Mientras que Luis Antonio Ramírez Pineda, director General del ISSSTE, informó que en la reunión del gabinete se avaló que el presidente López Obrador retome sus giras y los eventos que tenga se tendrán que seguir todos los protocolos de higiene para evitar contagios.



- “¿Se avaló la gira?”



- “Sí, sí, la verdad es que muy bien, estamos muy optimistas de que estamos por llegar a una etapa en la que podemos ir liberando poco a poco las actividades.



-“¿Se avaló (la gira) con algunas restricciones?”



- Los mismo cuidados que tenemos, pero sí va haber gira. Mañana se van a dar a conocer todos estos detalles



En tanto que Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pidió a la población no perderse la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, pues adelantó que se darán explicaciones sobre la nueva normalidad, entre ellos, el retorno de la actividad económica del país.



- “¿Licencias a empresas?”, se le preguntó.



- “No son licencias, es el mecanismo que se estableció en el acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Se decidió que a partir del 1 de junio van a haber tres industrias también esenciales, como las otras que están actualmente: la minería, la industria automotriz y también la construcción.



“Hemos estado trabajando mucho con todas las cámaras, con los gobiernos estatales y mañana es lo que vamos a dar a conocer en la mañanera”, dijo el titular del IMSS.