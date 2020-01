Cada vez es más complicado para trabajadores adquirir una vivienda: Inmobiliaria

Ante la falta de oferta de vivienda y los altos costos de ésta, para el trabajador es complicado adquirir una casa-habitación, reconoció el integrante de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios.



Mencionó que el INFONAVIT sigue siendo un apoyo importante para el trabajador para así obtener una vivienda, sobre todo por los esquemas que maneja actualmente en donde le permite conjuntar créditos entre esposos y con los hijos, ya que la mayoría de las personas tiene un sueldo bajo y no le alcanza para un crédito.



Recordó que al menos en el caso de Orizaba y Córdoba no hay casas económicas, ya que la plusvalía se elevó y el costo mínimo es de 900 mil pesos para arriba, pero la mayoría son de un millón a un millón 500 mil pesos.



Señaló que en ocasiones se encuentra alguna casa-habitación de menor precio, pero es a nivel particular, porque en los desarrollos inmobiliarios las de menor precio son de entre 600 mil y 700 mil pesos para arriba.



Indicó que el año pasado fue difícil para el sector inmobiliario en todos los sentidos, aunque debido a que hay más demanda que oferta las ventas siguen siendo buenas.