Cada vez hay más cubrebocas tirados en calles de Coatzacoalcos

Los cubrebocas siguen ocupando un porcentaje considerable entre los desechos diarios generados en Coatzacoalcos, lamentó la presidenta de la asociación civil “Ecookans”, Tania Maldonado Antonio.Y es que con la reactivación de actividades por la disminución de casos de coronavirus, aumentó la cantidad de basura en las calles de Coatzacoalcos y los cubrebocas en suelos, banquetas, árboles y demás no se han hecho esperar.Anunció que la organización ambientalista podría convertirse en centro de acopio de tapabocas, para invitar a la población a no tirarlos en las calles, pues en algunos puntos los cubre bocas superan la cifra de botellas de pet.Maldonado Antonio lamentó que la situación no haya podido ser remediada a pesar de los exhortos que se le hace a la gente."Los cubrebocas desechables completamente han rebasado las botellas de plástico en la calle, es sorprendente como ya superó esto un cubrebocas, uno va en la calle y encuentra dos botellas y hasta 17 cubrebocas incluso de tela, la gente no los corta y no los pone en bolsas. Esto llega a playas, coladeras y a la fauna silvestre", dijo.Explicó que aunado a la contaminación, el daño irreparable que se hace a la fauna silvestre cuando se tiran cubrebocas en las calles está presente.Ante eso hizo el llamado a la población a ser responsable y hacerse cargo de sus residuos."Si termina en la calle es mi responsabilidad que un ser vivo salga dañado por esa situación. Si no saben qué hacer con los cubrebocas, pregunten. Hay organizaciones que están viendo qué hacer y no termine en las calles afectado a la fauna y a la sociedad en general", finalizó.