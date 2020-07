Cada vez que llueve, en calle se forma “alberca”, se quejan vecinos de El Tejar

Vecinos de la calle Leyes de Reforma, de la colonia Teresa Morales, en la localidad de El Tejar, denunciaron que la mala planeación de la obra de pavimentación de esta vialidad provoca inundaciones.



Los quejosos mencionaron que esta obra aún no cumple el año de inaugurada, sin embargo, con cada lluvia se forma "una alberca" en esta calle y en algunas zonas el agua se mete a las viviendas, ya que no cuenta con canaleta para que el líquido fluya al canal pluvial.



Debido al estancamiento de agua, se generan mosquitos y fauna nociva, por lo que esto representa un foco de infección para la ciudadanía.



Además, los quejosos señalaron que a pocos días de ser inaugurada, las banquetas y guarniciones empezaron a romperse por lo que dieron aviso a las autoridades municipales, quienes ya han parchado esta calle por lo menos en tres ocasiones.



La obra pública, que se presumió se realizaría en concreto hidráulico, no fue de la calidad esperada y no sólo presenta grietas, sino que la “alberca” que se hace al pasar una lluvia es un gran foco de infección, pues además de los malos olores, es un criadero de mosquitos.



Por ello, los quejosos pidieron a las autoridades arreglar esta obra, pues temen que, con la llegada de la temporada de lluvias, ocurran inundaciones severas.