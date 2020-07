Cae 70% venta de carne de búfalo en la zona sur de Veracruz

La venta de carne de búfalo cayó hasta en un 70 por ciento en el sur de Veracruz, informó Felipe Carrillo, secretario general del mercado Puerto México en Coatzacoalcos.



Entre los municipios de Acayucan, Uxpanapa, Minatitlán, Coatzacoalcos, Moloacán, Cuichapa, Las Choapas y Agua Dulce, se estima podría haber hasta 5 mil cabezas de búfalo pero no hay a quién venderlo.



"Se redujo el mercado de ganado, pagar rayas a trabajadores ha sido odisea. Algunos han despedido gente porque tienen sus engordas, tienen sus corrales llenos y no tienen a quién venderle", dijo.



Dijo que la producción sigue porque las hembras siguen pariendo pero todo está paralizado.



Manifestó que la situación no es privativa de los productores de búfalo sino también de los ganaderos que tampoco pueden colocar sus productos.



"Ahorita no hay comercio de ninguno, los precios han bajado y todo sube, medicinas, vacunas, desparasitantes, bajó la gasolina pero ya subió, la luz también y todos los insumos", expresó.



Felipe Carrillo lamentó que haya desinformación entre la población, sobre todo en la cuestión de la pandemia de Coronavirus, pues mucha gente sigue sin salir incluso a las actividades necesarias.



"Nos están ahorcando financieramente a todos porque la gente no está trabajando, no está produciendo y somos un país que el que no trabaja no come, son muchas las personas de pocos recursos y si ahorcas a quien da empleo, pues ¿de dónde?", finalizó.