Cae árbol sobre edificio de la unidad Xalapa 2000

Vecinos de la Unidad Habitacional Xallitic “E”, ubicada en la calle Manantial Xallitic esquina Coapexpan, de Xalapa 2000 de esta capital, denunciaron que por la construcción del Módulo Sanitario que el Ayuntamiento realiza en ese lugar, corren el riesgo de sufrir un deslave, al no tomar las medidas técnicas para su ejecución.



Los entrevistados, que pidieron el anonimato, dijeron que esta situación se presentó este día con los fuertes vientos registrados por el paso del Frente Frío 41 que azotó la ciudad, un árbol cayó sobre el edificio mencionado causando daños en su estructura.



El temor de las 16 familias que habitan en dicho edificio es que al construir el citado módulo cortaron de tajo las raíces de ocho árboles, lo que provocó que se debilitaran. Comentaron que al no tener soporte alguno, pueden caer y provocar también la caída del inmueble.



Los vecinos dieron a conocer que desde el año pasado esta situación fue denunciada ante las autoridades correspondientes e hicieron caso omiso del problema estructural que se tiene, iniciando la construcción del módulo por lo que cortaron las raíces de los árboles y colocaron cemento para evitar afectaciones al mismo.



Sin embargo, con los fuertes vientos, el primer árbol se cayó y rompió las ventanas y el techo de una de las esquinas del edifico mencionado y a pesar de que el incidente se suscitó a las 10:00 horas, hasta las 14:00 horas, nadie había acudido a atender la llamada de auxilio.



Se habló a Protección Civil Municipal y Estatal, así como a Medio Ambiente y a las autoridades ambientales estatales y federales pero no atendieron sus quejas, por lo que están con el temor de que si arrecian los vientos, más árboles puedan caer y provocar también el derrumbe del edificio y quedarse en la calle.



Por tal motivo, elevaron la queja para que las autoridades municipales y estatales tengan conocimiento y a la brevedad posible atiendan la emergencia para evitar situaciones que lamentar por esta omisión, que hasta el momento se presenta.