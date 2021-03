Cae caso de Fiscalía contra Alcalde Suplente de Actopan; hasta Juez pretendió bloquearlo

No existen pruebas de que el alcalde suplente de Actopan, José Alfredo López Carreto, haya amenazado al periodista Celestino Ruíz Vázquez, por lo que no había justificación para que la Fiscalía General del Estado (FGE) lo detuviera, ni para vincularlo a proceso penal, de acuerdo con la sentencia de amparo emitida por un Juez Federal.El pasado 8 de marzo de 2021, el Juez Decimoquinto de Distrito en Veracruz resolvió el Juicio de Amparo 417/2020, promovido por José Alfredo López Carreto, en el que determinó que el Alcalde suplente fue detenido y vinculado a proceso sin que existan pruebas de que amenazó en forma alguna al periodista, exhibiendo, asimismo, diversas irregularidades e inconsistencias en la Carpeta de Investigación integrada en su contra por la Fiscalía General del Estado.En ese sentido, el Juez Federal señaló que de los hechos imputados por la Fiscalía "a juicio del suscrito juzgador, se puede advertir que no existió amenaza en contra de la víctima, porque la circunstancia de que el imputado haya expresado y reclamado a la víctima que hubiese realizado publicaciones que consideraba falsas y expresarle que tendría que comprobar lo que había publicado o en caso contrario, demandaría al periódico para el que laboraba la víctima, no implican de ninguna manera el anuncio de ocasionarle mal alguno al quejoso, ni en su persona ni en sus derechos, sino en todo caso el ejercicio de una acción legal respecto de la cual la autoridad competente determinaría lo que en derecho procediera".Asimismo, añadió que “contrario a lo expresado por el Juez de Control responsable, tampoco existen datos de prueba de los que se pueda presumir fundadamente que la víctima fue colocada en un estado de zozobra o inquietud por un periodo más o menos prolongado”, como pretendió establecerlo la Fiscalía en su acusación.Por lo que al no existir pruebas en contra de José Alfredo López Carreto, el Juez Federal ordenaAsimismo, dentro de la sentencia, el Juez Federal señala que, de manera ilegal, el Juez de Control pretendió imponerle como medida cautelar la prohibición de desempeñar un cargo público en el Ayuntamiento de Actopan, lo que resulta inconstitucional.José Alfredo López Carreto fue detenido en la ciudad de Xalapa el 19 de agosto de 2020 por elementos de la Policía Ministerial, luego de que el 17 de julio de 2020, el Tribunal Electoral del Veracruz (TEV) emitiera una sentencia en donde obligaba al Congreso del Estado a tomarle posesión como Alcalde de Actopan, en sustitución de José Paulino Domínguez Sánchez.A la fecha, el Congreso del Estado se ha negado a cumplir con la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz, incluso, han sido sancionados por desacato. Sin embargo, continúan impidiendo que José Alfredo López Carreto asuma el cargo de Presidente Municipal de Actopan.La defensa de López Carreto ha acusado que su detención representa un intento de utilizar a la Fiscalía General del Estado para impedirle ejercer el cargo que constitucionalmente le corresponde como Alcalde de Actopan.