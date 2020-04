CAE de Xalapa tiene a sus camilleros de contrato bajo pobres condiciones laborales

Sin uniformes, sin capacitación y sin prestaciones, camilleros suplentes prestan servicios en el Centro de Alta Especialidad (CAE) de Xalapa, con el riesgo de exposición a enfermedades.



Por lo anterior, una decena de trabajadores de contrato se apostaron afuera del hospital de especialidad, en demanda de mejores condiciones para su labor.



“Lo que queremos es que nos den las prestaciones, como un seguro médico y un mejor salario, porque está muy disparejo, un compañero de base está ganando fácilmente tres veces más que nosotros y no se quieren aventar el paquete de trabajar en esa área”, dijo uno de los agraviados.



Recordó que de entrada, no reciben uniformes y por lo tanto, tienen que acudir a prestar sus servicios con la ropa de diario que portan.



Otro de los trabajadores por contrato afirmó que no se les ha brindado capacitación o prestaciones y por medio de la protesta afuera del CAE piden la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez o del presidente Andrés Manuel López Obrador.



"Somos los del primer contacto con el paciente y cuando nos enteramos, es sospechoso de COVID-19", dijo y demandó que también participen en esta labor no sólo los suplentes, sino los trabajadores con bases.