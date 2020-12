Cae el líder de las llamadas "autodefensas" de Veracruz

David "N", líder del Frente Nacional de Autodefensas en Veracruz, fue detenido la madrugada de este domingo, de acuerdo a autoridades, tras una persecución y luego de que disparara contra policías.



En comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) detalló que fue aprehendido junto a otra persona en la carretera Valente Díaz-Dos Lomas, en la ciudad de Veracruz.



La SSP informó que durante recorridos de vigilancia y prevención del delito en la carretera federal Xalapa- Veracruz, a la altura del “Bar Jungla”, policías estatales detectaron un vehículo Volkswagen Jetta Sedán, el cual era conducido a exceso de velocidad.



“Mediante el autoparlante de la unidad policial se pidió al conductor que disminuyera la velocidad y se detuviera, haciendo caso omiso, por lo que se inició una persecución que culminó en la carretera Valente Díaz-Dos Lomas”.



Durante la inspección, David “N” se presentó como coordinador general del Frente Nacional de Autodefensas Veracruz.



“Portaba un arma de fuego corta, misma que accionó en contra de los oficiales, impactando en diversas ocasiones en la patrulla; además le encontraron una mariconera que en su interior contiene marihuana”, afirma Seguridad Pública.



Mientras que a Iván “N” le hallaron un arma de fuego corta, con un cargador; además en el vehículo Volkswagen Jetta localizaron tres radios de comunicación.



Tras la captura, el coordinador de las presuntas autodefensas, Misael Rodríguez, explicó que David "N" regresaba de Michoacán, a donde había asistido a una ceremonia luctuosa en honor al exdirigente de autodefensas en aquella entidad, José Manuel Mireles Valverde.



Tanto David "N", como su acompañante, Iván "N", a quien identifican como "comandante" de la zona Oasis y Torrentes y Campanario, fueron trasladados al C5 de Boca del Río donde permanecían hasta la tarde de este domingo.



Tras su captura, el líder de las autodefensas difundió un audio para afirmar que había sido detenido sin razón.



“Los policías me revisaron todo y no encontraron nada, me trajeron diciendo que el Delegado quería platicar con nosotros y ellos se trajeron manejando mi carro. Yo accedí por darles la atención, accedí a subirme a la patrulla, y es la hora, tiene 3 horas que estoy privado de mi libertad”, dice.



Asimismo, asegura que buscan relacionarlo con una supuesta extorsión.



Detención desató bloqueos



Cabe señalar que por la detención, miembros de las presuntas autodefensas en la zona bloquearon la carretera Veracruz-Cardel en exigencia de la liberación de su líder, asimismo pretendían bloquear colonia Las Amapolas, así como la entrada al municipio de Boca del Río.



“Fueron detenidos sin ningún derecho, sin ningún papel y sin ninguna orden de aprehensión”, dijo Sergio Huerta Cruz, “comandante” de la Zona Aeropuerto.



Los bloqueos terminaron por ser dispersados por elementos de Seguridad Pública.