Una patrulla de Coscomatepec cayó a una zanja al perder el control su conductor. Afortunadamente no hubo heridos; los dos policías a bordo salieron por su propio pie.



El percance ocurrió alrededor de las 13:30 horas, cuando la patrulla 07 con dos elementos a bordo hacía su recorrido rutina y al circular por la colonia Úrsulo Galván, el operador de esta patrulla perdió el control y cayó a una zanja de unos 5 metros de profundidad.



Afortunadamente no se fue al fondo y los Policías sólo sufrieron el susto y salieron por sus propios medios para informar a su superior y sacar la patrulla del lugar.



Habitantes de esta colonia expresaron que la Policía no cumple con su trabajo y aunado a esto, acaban con las unidades por la irresponsabilidad de estos elementos que conducen a exceso de velocidad.