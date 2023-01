Cae Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” Guzmán, en Culiacán

Este jueves se reportó la recaptura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en Culiacán, Sinaloa, de acuerdo con fuentes federales en la detención participaron elementos de élite del Ejército.De acuerdo con Radio Fórmula,que citó versiones oficiales, Ovidio Guzmán ya se encuentra en las instalaciones del Campo Militar 1de la Ciudad de México.Cabe recordar que desde tempranas horas, en la capital de Sinaloa se reportaron enfrentamientos entre fuerzas federales y presuntos delincuentes, además de que hubo bloqueos en accesos a la ciudad en los que se utilizaron vehículos pesados los cuales fueron incendiados.Ante ello, las autoridades estatales recomendaron a la población no salir de sus casas además que posteriormente se anunció que incluso el aeropuerto internacional se cerrará durante prácticamente todo el día.El 17 de octubre de 2019 dejó una huella importante en Sinaloa; los hechos ocurridos en el “Jueves Negro” o “El culiacanazo”, marcaron el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tras el arresto y posterior liberación de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.López Obrador había prometido no repetir políticas fallidas implementadas en otras administraciones y ese día, las fuerzas de seguridad se vieron sobrepasadas por la capacidad operativa del crimen organizado, que las obligó a liberar a Ovidio y causó serias dudas sobre la estrategia de seguridad del mandatario.El suceso marcó a Culiacán y exhibió la fragilidad de los esquemas de seguridad y reacción de las instancias del Estado, la sensación entre la población es que este escenario puede volver a presentarse con una mayor violencia.El arresto de Ovidio Guzmán convirtió las calles de Culiacán en un campo de guerra en el que comandos terminaron por forzar a las fuerzas armadas a liberar al hijo de “El Chapo”.Grupos armados bloquearon en 14 puntos, con vehículos despojados e incendiados para cerrar todas las vías.Sobre la liberación, la primera versión fue que los encargados de seguridad informaron al Presidente sobre el operativo y, para no poner en riesgo a la población, “para evitar una masacre”, la Secretaría de Seguridad, SEDENA y Marina dejaron en libertad al detenido.