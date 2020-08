Cae precio de pollo en mercado de Boca del Río

Locatarios del mercado de "La Boticaria", en Boca del Río, afirman que sus ventas han caído entre un 50 y 70 por ciento desde el inicio de la contingencia por coronavirus, pero además que el precio del pollo pasó de 55 a 45 pesos y esperan que el desplome de precios continúe.



"Ha bajado en un 70 por ciento (las ventas), así de fácil, la gente tiene miedo a infectarse o morirse. El precio ha bajado porque no hay ventas, al mismo productor se le amontona la mercancía y qué hace bajar los precios", dijo el vendedor Ismael Ramírez.



"Están pésimas las ventas, no hay ventas", dijo Fátima López, comerciante de pollo.



Afirman que ante la falta de ventas, tienen que regalar o desechar el producto, aun cuando compran menos a los proveedores.



“¿Para qué comprar si no se vende? Se echa a perder, no tiene caso, lo que queda lo guardamos, o se los damos a los perros, desecharlo, el pollo a los 2 o 3 días no sirve, lo metes al congelador no sirve", dijo Ismael.



Los comerciantes explicaron que esta es la única forma de generar ingresos que tienen, por lo que a diario esperan al menos recuperar la inversión.