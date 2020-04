Cae valor de AFORES por crisis; urgen a no cambiarla y esperar mejora

Debido a la inestabilidad en los mercados financieros, cuentas de ahorro para el retiro reportarán números negativos en los rendimientos correspondiente a abril y marzo.



El subdelegado de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF) en Veracruz, Rafael Trillo Gracida, tradujo lo anterior como una minusvalía de 156 mil 456 millones de pesos en las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES).



Es decir, usuarios de las AFORES observarán una reducción en los rendimientos de sus cuentas personales.



“Cuando veamos nuestro estado de cuenta, todas las ganancias y el saldo de nuestra cuenta individual, el 51 por ciento es de ganancia en cotizaciones la Bolsa y el resto, 49 por ciento, de aportaciones patronales, del Gobierno y del trabajador, entonces hubo una disminución en el 51 por ciento de las ganancias”, afirmó.



Por lo anterior, pidió a los ahorradores no cambiar de AFORE, sino esperar a una mejora en los rendimientos.



“Mucha gente querrá cambiarse de AFORE y van a enojarse mucho por la minusvalía, pero lo importante es no cambiar de AFORE y los ahorradores continúen en AFORE y la minusvalía tal vez se recupere con el tiempo”, abundó.



A lo que de cambiar de AFORE, los ahorradores podrían reportar pérdidas.



“A raiz de la contingencia por CIVID-19 muchas empresas han estado cerrando, no han estado operando y esto se refleja en la Bolsa”, indicó.