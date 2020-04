Cae venta de leche y carne en Veracruz por pandemia

Derivado de la crisis que ha desencadenado la pandemia del COVID-19, en la zona centro de Veracruz la venta de leche y carne se ha desplomado hasta 40 por ciento.



Al respecto, el presidente de la Unión Ganadera en la región, Jesús Ortega Couttolenc, detalló que actualmente se ha dejado de vender leche destinada para la elaboración de quesos a lo largo de la entidad, pues los comercios que los distribuyen no tienen ventas.



"La gente que hace quesos ha dejado de recibir la leche a esos ganaderos porque dicen que no hay mercado, que no tienen a quién venderle el queso en estos momentos, porque se lo vendían a restaurantes y tiendas que lo utilizaban en la preparación de alimentos, es una situación difícil y estamos muy preocupados", dijo.



Puntualizó que la venta de carne tiene un desplome de ventas similares, lo que los mantiene preocupados pues tan solo en esta zona de la entidad existe un promedio de 25 mil productores ganaderos quienes, admitió, están en crisis ante esta situación.