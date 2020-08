CAEV no resuelve problemas con agua turbia en región Orizaba

Debido a la omisión de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), poco más de 120 mil habitantes de tres municipios de la región de Orizaba reciben agua turbia durante esta temporada de lluvias pero aun así pagan entre 90 y 120 pesos mensuales.



El integrante de la Cámara Inmobiliaria en Orizaba, Hugo Martínez, explicó que de 15 años a la fecha han exigido a la CAEV la instalación de filtros para el agua pero las oficinas de la dependencia en Ciudad Mendoza, Nogales y Río Blanco no han querido invertir en el tema.



“Creímos que con el cambio de Gobierno Estatal y Federal se daría solución a una necesidad que hemos tenido cientos de familias que se sirven del sistema de las Tres Villas pero no es así, nos sigue llegando agua turbia, con lodos y residuos”.



Es decir, estamos pagando por un servicio de agua entubada por donde no sólo llega agua, si no que también ramas de árbol, hojas, lodo y todo tipo de basura. Es agua que no sirve ni para lavar trastes y que encima de eso daña las bombas y tapa las tuberías”, precisó.



Este día la queja fue generalizada en los municipios de Río Blanco, Nogales y Ciudad Mendoza, donde se recibe agua turbia, producto del arrastre de sedimentos en los manantiales. A lo largo de los años, funcionarios a cargo de estas oficinas han admitido que sólo cuentan con sistema de bombeo y cloración.



Sin embargo, no existen sistemas de filtración para separar lodos y residuos sólidos, los usuarios reclaman usuarios que se ven en la necesidad de adquirir garrafones de agua para el lavado de trastes, ropa y consumo, pues incluso lavar ropa blanca con agua de la llave no es posible.



Los usuarios exigen a la CAEV invierta en filtros para reducir la llegada de lodo que tanto les afecta, así como la turbiedad que se registra durante los meses de mayo a noviembre, aunque la dependencia estatal no da ningún anuncio relativo al tema.